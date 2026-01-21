Bentornato Edoardo. Bove torna a giocare: "Che emozione, non vedevo l'ora di tornare in campo"

Che bella notizia, Edoardo. Bove non ha più messo piede in campo da quel maledetto Fiorentina-Inter di dicembre 2024, ma adesso è pronto a farlo dopo oltre un anno. Lo accoglie il Watford, in Championship, che conferma il trasferimento con un comunicato ufficiale contenente anche le parole di Valon Behrami (vice ds del club).

Bove al Watford: è ufficiale

Il Watford FC è lieto di aver completato l'ingaggio di Edoardo Bove."Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva", ha dichiarato Valon Behrami. “Questa è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell'ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”.

“Non vedevo l'ora di tornare in campo”

Queste, invece, le parole di Bove: “Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera. Non vedevo l'ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono emozionato di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l'ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me”.