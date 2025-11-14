Il retroscena di Eder: "Corvino mi seguiva quando era alla Fiorentina. Poi andai al Lecce, ma la polizia mi scambiò per un trafficante"
A La Gazzetta dello Sport ha parlato Eder, ex attaccante italo-brasiliano che ha vestito in Italia, tra le altre, le maglie di Empoli, Sampdoria e Inter. Alla rosea ha raccontato un particolare retroscena sul suo rapporto con Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina che lo seguì anche quando era a Firenze.
Eder e Corvino
"Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina. Nel 2003 andai un mese in Puglia, ma il viaggio fu un incubo. Avevo 16 anni e atterrai con un cartello con su scritto "minorenne".
Un arrivo travagliato
"I poliziotti pensavano trasportassi chissà cosa. Spiegai a gesti che ero lì per il calcio. Uscii dal gate di notte. Infine, scelsi l'Empoli per mantenere la parola data
