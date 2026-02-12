​​

Corriere Fiorentino: Parte la suggestione De Zerbi e i tifosi viola spingono

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

In primo piano: “Chi sale chi scende”. Ovvero: “Dalla D al sogno europeo, il Como è un modello: la Fiorentina invece ha fatto passi indietro nonostante i tanti soldi investiti”. 

De Zerbi

In taglio medio un trafiletto: “Coppa Italia Primavera, Galloppa già eliminato”. In taglio basso: “Addio Marsiglia, parte la suggestione De Zerbi”. Sottotitolo: “Ieri la rescissione del tecnico, sui social i tifosi viola spingono: ”Approfittiamone". 

