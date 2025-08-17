Molto soddisfatto il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa, che ha commentato così l'esordio vittorioso in campionato dei suoi, contro il Torino al Viola Park:

"Primo tempo fatto veramente bene, giocando bene e creando tanto. Ero molto soddisfatto, il gioco ci deve servire per essere produttivi, a fine primo tempo ero incazzato perché volevo stare almeno sul 3-0. Sono contento che i ragazzi abbiano già un’identità così forte, l’idea nostra è quella di proporre e devo dire che mi hanno sorpreso tanto in positivo, questo deve essere l’inizio per poi crescere.

Mi aspettavo una prestazione così? Speravo ma non mi aspettavo di creare così tanto, ci è riuscito quasi tutto. Ogni volta che uscivamo dalla prima pressione arrivavamo in porta, nell’uno contro uno. Qualche spunto contro la prima squadra l’avevo visto però che fosse così bello il primo tempo non me l’aspettavo.

Puzzoli e Mazzeo? Per caratteristiche, soprattutto nella prima fase di campionato, danno fastidio per cui ci sta che prendano qualche calcio. L’importante è che non cedano a reazioni, giocatori come loro devono abituarsi a prenderle.

Braschi alla Dzeko? Riccardo ha fatto veramente bene in ritiro, Pioli era contento, l’ho visto meglio fisicamente e in alcuni fondamentali. Si è un po’ innervosito perché non ha trovato la porta ma ci ha dato tanto, soprattutto quando hanno iniziato a venirci a prendere uomo su uomo l’abbiamo trovato spesso, per cui ogni volta che puliva una palla diventava un’occasione da gol.

Tre competizioni? La strada è ancora lunga, abbiamo questa novità della Youth League, noi siamo contenti di vedere dei ragazzi di sopra come Kouadio. Le vittorie nostre sono anche quelle, non ci accontentiamo. Abbiamo un rapporto bellissimo con mister Pioli perché credo che sia rimasto umano in un mondo che ti porta a non esserlo. E’ molto contento dei ragazzi, Kouadio non pensavo che facesse subito così bene ma il mister lo considera di prima squadra. Se penso a Kouadio di 5 anni fa mi viene da sorridere e da piangere per la felicità, per cui gli auguro il meglio.

Cosa non mi è piaciuto? Dobbiamo essere più determinati davanti ma non possiamo tenere in bilico una partita del genere. Il secondo aspetto, nella ripresa abbiamo perso le distanze ma era la prima di campionato per cui me l’aspettavo".