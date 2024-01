Venuti è già ora di cambiare nuovamente squadra?

Dopo aver lasciato la Fiorentina in scadenza di contratto e dopo aver trovato una nuova sistemazione a Lecce, Lorenzo Venuti potrebbe esser costretto nuovamente a cambiare squadra.

L'ex terzino destro viola ha avuto fin qui pochissimo spazio con la formazione salentina e ci sono delle squadre che sono interessate a lui, specialmente in Serie B.

Se nella vita privata Venuti ha trovato una certa stabilità, tra l'altro è diventato padre per la prima volta pochi mesi fa, non altrettanto si può dire in quella lavorativa.