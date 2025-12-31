Ranieri torna a disposizione e (probabilmente) mette in panchina Gosens. La conferma dietro

Vanoli e la Fiorentina hanno già cominciato le prove anti-Cremonese. E queste sono iniziate senza avere a disposizione Kean, che ha ottenuto un permesso da parte della società.

Ranieri

Il tecnico viola si ritroverà ad avere nuovamente a disposizione Ranieri per la difesa, ora che ha scontato la propria squalifica. Stante la conferma della difesa a quattro, dovrebbe essere proprio l'ex capitano ad occupare il ruolo di terzino sinistro con Gosens dunque partente dalla panchina.

Coppia centrale confermata

Al centro della retroguardia dovrebbe invece essere confermata la coppia composta da Pongracic e Comuzzo.