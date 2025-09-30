La presa di coscienza di Gosens: così il tedesco si carica la squadra (e l'ambiente) sulle spalle

Sono giorni di riflessione in casa Fiorentina, soprattutto nello spogliatoio: ecco che, proprio dal gruppo squadra viola, emerge una figura che spesso e volentieri si fa portavoce della rosa. Naturalmente stiamo parlando di Robin Gosens.

Leadership

Le sue doti comunicative non sono certo la notizia: più volte è stato lui a presentarsi davanti ai microfoni, con la sua intelligenza sia calcistica che non, per dare il proprio punto di vista su quanto accade attorno al mondo della Fiorentina. E la sua ultima storia Instagram non è da meno.

La storia Instagram

Nella storia si legge: “Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione, ma ora è inutile chiacchierare, perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione”.