Youth League: sorteggiato l'avversario della Fiorentina. Ostacolo polacco per Galloppa

Non solo ultimo giorno di mercato. É anche il momento del sorteggio della Youth League, la cosiddetta Champions League giovanile dove si affrontano le formazioni Primavera. E quest'anno ci sarà anche la Fiorentina di Daniele Galloppa.

L'avversario in Youth League

La Fiorentina è qualificata di diritto al secondo turno preliminare, dove dovrà affrontare una specie di spareggio contro una formazione polacca. Si tratta del Legia Varsavia, club ostico che potrebbe dare del filo da torcere ai viola.