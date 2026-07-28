Pruzzo: "Ci sono le premesse per una squadra più forte. Gudmundsson ha qualità uniche"

Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, è intervenuto a Lady Radio parlando delle vicende del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole a proposito del calciomercato finora condotto dai Viola: “Mi sembra che ci possano essere le premesse per una squadra più forte, con un monte ingaggi più basso e con una motivazione superiore rispetto ai giocatori degli ultimi anni, quando si sono create le condizioni che che hanno portato all'ultima stagione. Le premesse sono buone, ora c'è da completare l'organico. Paratici è un ottimo dirigente”.

“Gud si può anche cedere, però…”

"Se c'è qualcuno che dà dei soldi, Gudmundsson si può anche cedere, ma la Fiorentina in quel ruolo è scoperta e io aspetterei a privarmene. Sono stati due anni difficili per lui e la squadra, ma ha delle qualità uniche tra i giocatori a disposizione".

Le situazioni di Kean e Piccoli

Pruzzo è si è poi soffermato su Kean e Piccoli, entrambi dati in uscita dalla Fiorentina: "Kean? Se il Como è veramente interessato, lo prende e lo paga anche il giusto, ma la Fiorentina dovrà farsi trovare pronta a intervenire. Credo che Paratici si sia messo a sedere con lui per capire se ha voglia di ripartire dopo la brutta annata dello scorso anno. Se ci sono più le condizioni, arrivederci e grazie. Non credo Piccoli possa essere il titolare, così come non penso che possa ripetere la stagione del primo anno di Kean.