Gudmundsson: "Vivere in Italia è bellissimo, sembra di essere sempre in vacanza. Amo Firenze e i fiorentini perché sono unici"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A: “Il calcio è la mia vita e la mia famiglia: mio nonno, mio padre, anche mia madre giocavano a calcio, e io ho iniziato quando ero piccolissimo. Sono orgoglioso di essere diventato un calciatore e mi godo ogni momento in campo. Mi ricordo quando ero piccolo e mi allenavo con mio padre, prima di passare alla mia prima società in Islanda”.

“Come essere sempre in vacanza”

“Islanda e Italia - ha aggiunto - sono paesi molto diversi, da noi c'è quasi sempre un brutto clima mentre in Italia mi sembra di essere sempre in vacanza. Il bel tempo, il buon cibo, anche le persone solo calorose. E' fantastico vivere in un Paese così bello. Ero stato in vacanza in Italia prima di arrivare al Genoa e già lì mi ero convinto che avrei voluto passare una parte della mia carriera in questo Paes”.

“A Firenze i dettagli fanno la differenza”

"La mia prima impressione di Firenze - continua Gudmundsson - è stata quella di una città bellissima, non così grande ma piena di persone. La amo tanto, mi piace girare per il centro dove c'è grande cultura di moda e tradizione. Il cibo è buono, il vino è buono e i fiorentini sono calorosi. Firenze la città dell'arte, tutto è fatto a mano dalla pelle alla moda, ed è un qualcosa che mi fa pensare. Mi piacciono Firenze e i Fiorentini, il loro modo di fare arte e di fare moda, qui i piccoli dettagli fanno la differenza".