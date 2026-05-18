L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio di diverse questioni di casa viola.

Su Kean

“Su Kean saranno fatte delle valutazioni. Chi rimane alla Fiorentina dovrà avere motivazioni forti. Ci sarà da capire se ci saranno richieste per Kean che potranno rimettere le cose a posto sia a livello finanziario che a livello di motivazioni”.

Sulla gara contro la Juventus

“La partita contro la Juventus è stata una gara di fine stagione, anche ingannevole per certi versi. Nessuno si aspettava questo atteggiamento dei bianconeri in una gara per loro decisiva. La Fiorentina non ha fatto nulla di particolare, anche se è stato un bel segnale di attaccamento. Ma non penso che questa partita cambierà il futuro di nessuno in casa viola”.

Sull'allenatore

“Sull'allenatore non serve accontentarsi, anche se il mercato allenatori può portare a diverse porte chiuse. Il prossimo anno riparti senza coppe, non so con quali ambizioni. I grandi allenatori su queste cose ci pensano. Le ambizioni vanno di pari passo con l'allenatore che decidi di prendere. Secondo me il prossimo anno devi puntare ai primi 8 posti in campionato".