Gli attimi di paura al Viola Park, le condizioni di Vezzosi. Le lacrime della madre in tribuna

Attimi di paura vissuti ieri al Viola Park, dove nel corso della gara del campionato Primavera tra Fiorentina e Sassuolo, vinta da quest'ultima per 3-1, c'è stata una lunga interruzione di mezz'ora per il grave infortunio occorso al difensore neroverde Vezzosi.

Cos'è successo

Al 69', l'esterno viola Bertolini ha provato una rovesciata al limite dell'area colpendo in pieno al volto il centrale avversario, il quale è caduto a terra ed è rimasto per qualche istante in uno stato di incoscienza.

Le condizioni del giocatore

Immediato l'intervento dei sanitari sul terreno di gioco, con Vezzosi che ha ripreso i sensi quasi subito ma è rimasto a terra con il volto tumefatto e insanguinato per il colpo rimediato. Lo sfortunato giocatore è stato poi portato al reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto ad operazione.

In tribuna al Viola Park, tra l'altro, c'era anche la madre del classe 2007, in lacrime, dopo l'accaduto.