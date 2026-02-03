UFFICIALE - Le "compagne" di zona retrocessione della Fiorentina cambiano. Dopo il Pisa anche l'Hellas annuncia il nuovo tecnico
Poco fa il Pisa ha annunciato l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Oscar Hiljemark. Adesso anche l'Hellas Verona, l'altra squadra con cui la Fiorentina condivide la zona retrocessione, ha annunciato il nuovo allenatore al posto dell'esonerato Zanetti.
La nota
“Verona – Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".
Il passato
Sammarco, anche lui ex giocatore come Hiljemark, ha allenato fino ad oggi la Primavera del Verona, che quest'anno disputa il campionato di Primavera 1 e si trova al sesto posto.
💬 Commenti