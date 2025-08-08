Trovato l'accordo tra le parti: Sottil ha firmato il nuovo contratto, è ormai un nuovo giocatore del Lecce
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno d'attacco di proprietà della Fiorentina Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. Come riferito da Sky Sport, l'attaccante classe ’99 ha firmato poco fa il contratto con il club giallorosso.
La trattativa chiusa in queste ore
Il giocatore arriva in giallorosso con la formula del prestito secco oneroso di 500.000 euro per un anno dalla Fiorentina. L'operazione è stata chiusa nelle ultime ore per rinforzare la squadra allenata da Di Francesco dopo l'accordo trovato da tutte le parti.
Manca soltanto l'ufficialità
Mancano soltanto i comunicati ufficiali da parte delle due società, ma Sottil è da considerarsi una nuova pedina della squadra salentina fino a giugno del prossimo anno.
💬 Commenti