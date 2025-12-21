Incredibile: sette mesi dopo la Fiorentina torna a vincere in campionato, avvicinate Pisa e Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Incredibile ma vero, sette mesi dopo la Fiorentina torna a vincere in campionato e lo fa con la stessa avversaria dell'ultima volta: l'Udinese. Un 5-1 che segna una gara che fin dalle prime battute si è messa in discesa, con l'espulsione di Okoye all'8'. Una superiorità sfruttata grazie alle reti di Mandragora, Gudmundsson, Ndour e alla doppietta di Kean.

Con questo successo la Fiorentina sale a quota 9 e riavvicina il Pisa, fermato a Cagliari, e il Verona, la cui partita è stata rinviata causa Supercoppa.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Torino 20, Atalanta 19, Lecce 16, Cagliari 15, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.