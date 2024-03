L'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni analizza la situazione in casa Fiorentina, alla vigilia del match contro il Milan: “A Firenze si respirerà un'aria diversa, per tanti motivi. Difficile, infatti, che la Viola possa tradire le aspettative. Può fare risultato. Milan? Pioli non è il problema del club, la squadra è ben allenata e può continuare così”.

“De Rossi? Dipende tutto dalla Roma”

Sull'ipotesi De Rossi a Firenze: “Adesso piace a tutti. Ha tra le mani un'opportunità pesantissima e la sta gestendo bene, si vedono idee chiare. Sembra già più avanti nella sua carriera. Ma se la Fiorentina si fa avanti e offre un biennale, lui non aspetta la Roma. Dipende dai giallorossi, mi aspetto che arrivi una decisione a inizio maggio. De Rossi decida per il bene del suo percorso, sarebbe giusto”.