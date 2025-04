È lunga la lista dei calciatori della Fiorentina attualmente in prestito nelle serie minori italiane, e all’interno di essa ci sono alcuni elementi che stanno offrendo un rendimento nettamente superiore alla maggior parte del gruppo e che meritano attenzione.

Amatucci guida la mediana della Salernitana

Oltre a Niccolò Fortini, del quale abbiamo già parlato in maniera molto approfondita , è da evidenziare la stagione di Lorenzo Amatucci alla Salernitana. Il classe 2004 di Subbiano è il perno della mediana campana, fulcro del centrocampo granata; 33 le presenze stagionali del giocatore viole, con 2 reti e 2 assist vincenti. Amatucci si fa notare per la presenza in campo, nonostante una struttura all’apparenza minuta. Intelligente tatticamente, molto dotato tecnicamente, è un calciatore da monitorare. Dal mercato di riparazione è tra le fila granata anche Oliver Christensen, portiere danese della Fiorentina che era finito ai margini, essendo di fatto il quarto portiere in rosa. A Salerno è arrivato per fare il titolare e sta offrendo prestazioni di alto livello nella lotta salvezza. Nella rosa della Salernitana c’è anche l’esterno destro viola Davide Gentile, che però ha messo assieme appena 9 presenze per meno di 220’ totali di gioco, tra esclusioni ed infortuni, una costante della carriera del classe 2003.

Distefano-Sene: poca gloria per l’ex duo d’attacco della Primavera

Molto sfortunato Filippo Distefano, che al Frosinone aveva cominciato bene l’anno, salvo poi infortunarsi gravemente ad una spalla, dovendo anche operarsi. 12 presenze, 2 reti, uno stop da inizio a ottobre a fine febbraio che ha inciso fortemente sull’annata del classe 2003. Al Frosinone aveva iniziato anche il senegalese Fallou Sene, che però non trovando spazio si è spostato in Serie C a Lecco nel mercato invernale. In Lombardia il classe 2004 ha trovato il primo gol nei professionisti, giocando 11 partite finora, delle quali 4 da titolare.

L’ottimo momento di Favasuli

Dopo un avvio a rilento, Costantino Favasuli è tra i protagonisti dell’ottimo momento del Bari. Appena 2 sconfitte nelle ultime 14 gare per i pugliesi, col duttile jolly gigliato che ha realizzato un gol ed un assist. È quasi sempre titolare a Pescara Edoardo Pierozzi, che ha segnato anche 3 gol in stagione, appena 1 rete per il centravanti albanese Toci alla Pro Patria. L’ex capitano della Primavera Biagetti ha totalizzato 14 presenze in Serie C tra Pro Vercelli e Sorrento, trovando poca continuità. 21 gettoni per Lorenzo Vigiani alla Pro Vercelli, col figlio d’arte che è stato anche rallentato da qualche problema fisico di troppo. Pochissimo spazio in Serie C per Nardi tra Carpi e Pianese, stesso destino per il romeno Dutu tra Pineto e Foggia. È invece sparito dai radar il bulgaro Krastev, in prestito alla Ternana ma bloccato da un infortunio al crociato lo scorso novembre e finito sotto ai ferri.