Corriere Fiorentino: I tre senatori della Fiorentina sono in bilico

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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Il quotidiano locale apre con: “I senatori in bilico”. Ovvero: “Mandragora, Ranieri e Dodò sono i calciatori che nell’attuale rosa vantano più presenze Ma ora potrebbero partire”.

Il caso

In taglio basso invece c'è un caso che scuote Firenze: “Antognoni e quel no alla festa del centenario”. Sottotitolo: “L’Unico Dieci ha declinato l’invito. I messaggi alle radio e sui social perché ci ripensi”.