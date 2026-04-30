Tegola in casa Roma: Gasperini perde una pedina del suo attacco. Con la Fiorentina non ci sarà

Arrivano brutte notizie per l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, in vista della delicata (solo per i giallorossi) sfida di lunedì sera contro la Fiorentina il tecnico di Grugliasco perde una pedina del suo attacco.

Gasperini perde una pedina in attacco

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il tempo durante la seduta di allenamento di ieri l’esterno spagnolo Bryan Zaragoza è stato costretto a fermarsi anzitempo. secondo quanto fatto filtrare dagli ambienti giallorossi il fantasista spagnolo avrebbe avuto un risentimento al ginocchio: Il classe 2001 soffre ancora di un’infiammazione che lo tiene fermo ormai da qualche settimana.

Si è fermato durante l'allenamento di ieri: con la Fiorentina non ci sarà

Il club giallo rosso ha fatto sapere che le condizioni di Zaragoza verranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico, seguendo quindi tutte le terapie e le tempistiche del caso. È quindi chiaro che il giocatore sarà costretto a dare forfait contro la Fiorentina, mettendo nel mirino più plausibilmente la sfida di domenica 10 maggio contro il Parma.