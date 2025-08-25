Il saluto di Piccoli: "È stato un onore vestire la maglia rossoblù. Porterò Cagliari e la Sardegna per sempre con me"

Attraverso un post sui propri profili social, Roberto Piccoli ha salutato il Cagliari mentre si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

Il saluto di Piccoli

L'attaccante ha scritto su Instagram: “Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre. Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno. Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia”.

A breve l'ufficialità

Questa mattina Piccoli ha svolto le visite mediche con la Fiorentina, per poi dedicarsi all'ultima parte burocratica del suo passaggio in viola. A brevissimo l'ufficialità come nuovo giocatore della Fiorentina.