Bove: "Sono molto contento di esser presente ad eventi come le finali paralimpiche: questi ragazzi mi insegnano molto"

Anche Edoardo Bove questa mattina era presente a Pontedera per assistere alle finali FIGC delle finali di calcio paralimpico e sperimentale. Queste le sue considerazioni a Radio Bruno:

“Adesso vivo con il massimo ottimismo perchè ho capito determinate tipi di cose, e sono contento così. Questi ragazzi mi danno una grandissima forte e tanto coraggio, per questo sono molto contento di essere qui. Non sono io a dare qualcosa a loro ma sono soprattutto loro ad insegnare cose a me”.

“E' una grandissima opportunità per me essere qui”

Ha anche aggiunto: “Grazie ad eventi come questo qualsiasi problematica tu possa avere, hai la possibilità e la disponibilità di poterti divertire e di giocare a calcio. Questa credo che sia la cosa piu importante. Che emozione provo? E' una grandissima emozione ma anche una grandissima opportunità per me, ho la possibilità di cogliere degli aspetti che uno non è abituato a vedere nella vita di tutti i giorni. Sono davvero contento di poterlo fare, essere qui è una grande emozione”.

“Questi ragazzi ci insegnano tanto”

Ha poi concluso: “Un ragazzo è venuto ad esultare con me, mi fa molto piacere. Ho seguito un po la loro storia con la Fiorentina perchè al Viola Park abbia fatto tanti incontri, è uscito anche un film su di loro. Anche noi siamo partecipi e ci fa piacere seguirlo oggi. Io mi sono divertito tantissimo, in queste situazioni si trova sempre qualcosa di bello da cui imparare qualcosa. Naturalmente sono qui per loro, ma egoisticamente parlando anche loro mi insegnano molto”.