Dodo una freccia che si lancia a velocità doppia, una dedica da super voto per Mandragora. E Vanoli...

La vittoria (la prima in trasferta per la Fiorentina), la prestazione (forse la migliore della stagione), la dedica sul primo gol: i viola non potevano scegliere sceneggiatura migliore per commemorare “Rocco”. I “suoi” ragazzi hanno sgretolato il Bologna di Italiano, l’allenatore che ha offerto a Commisso le maggiori emozioni, nel primo tempo e lo hanno contenuto, tranne gli utlimi dieci minuti, nella ripresa.

La Fiorentina è arrivata in questo campionato

Dopo le gare contro Cremonese, Lazio, Milan e, oggi, Bologna si può dire che la Fiorentina, finalmente, è arrivata in questo campionato. Fino a qualche partita fa andava in campo un’armata Brancaleone dalle mille debolezze.

Voti e giudizi

Dodo: 7,5 Una freccia che si lancia nel campo avversario ad una velocità doppia di qualsiasi avversario. Il gol di Piccoli è merito suo.

Mandragora: 10 Un bel gol, una prestazione più che positiva. Il super voto, però, è per la dedica al presidente Commisso: il primo gol post Rocco, che apre la strada alla prima vittoria in trasferta della Fiorentina.

Vanoli: 7 Insiste sui soliti noti lasciando in panca i nuovi arrivi e la squadra funziona a puntino. C’è il regista (Fagioli), ci sono gli attori protagonisti (Mandragora e Piccoli), ci sono “spalle” degne (Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens). Ciak si gira.

