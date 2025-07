L’ex difensore della Fiorentina Cesare Natali ha parlato a Radio Sportiva, commentando le mosse viola sul mercato finora e le prospettive della squadra gigliata alla luce anche dei recenti risultati.

‘Pioli può essere un valore aggiunto, ma non sarà facile migliorare’

“La scelta di Pioli dimostra la volontà di migliorarsi della Fiorentina. La squadra lo scorso anno ha comunque fatto 65 punti e per migliorarsi ne servono tanti, quei 4-5 punti in più che ti portano a lottare per Europa League o Champions. Pioli può essere un valore aggiunto, ha esperienza e conoscenza del campionato. Al Milan ha vinto lo Scudetto senza avere la squadra migliore”.

‘Il salto di qualità vero si fa in attacco, mantenere l'ossatura significa…'

“Se la Fiorentina riuscisse a mantenere la sua base integrandola con qualche giocatore… poi il salto di qualità vero lo si fa in attacco. Dzeko quando dovrà giocare farà bene, il suo valore è indiscutibile, così come la sua storia. Calciatori come lui servono tanto in momenti di difficoltà. Viti è un buonissimo giocatore, Comuzzo è rimasto, forse qualcosa la Fiorentina può fare centralmente, anche se Pablo Marì è comunque un giocatore esperto, dipenderà dalle occasioni di mercato. Mantenere l’ossatura significa dimostrare di avere la volontà di far le cose bene”