Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sul delicatissimo momento della Fiorentina e spaziando tra molte tematiche dell'attualità a tinte viola.

‘Pioli e il suo staff sono indifendibili’

“La Fiorentina è condizionata da una situazione cominciata male e proseguita ancora peggio, che la fa sembrare ancora peggiore. I dati atletici? Erano nella norma, benchè Pioli e il suo staff siano indifendibili, forse hanno proposto un calcio troppo faticoso da seguire. È passato poco più di un mese da quando Pradè disse che la squadra era stata costruita per vincere, snobbando la realtà dei fatti. Ora c’è da salvarsi e tirare fuori prima possibile la squadra da questa situazione, portando a casa i punti e poi vedere cosa succede. Sono tante le squadre davanti, ci vorrà tempo per mettersi in una posizione di sicurezza, il calendario è difficile”.

‘La stagione è andata, solo la Conference può salvarla’

“Ci si aspetta di più da Gudmundsson e dai leader viola. Il Genoa è una delle squadre peggiori della Serie A, fatica a fare tre passaggi di fila. Vanoli deve dare un’organizzazione di gioco, perchè non si può fare solo palla a Kean. Forse qualcuno nel gruppo ha perso umiltà, a cominciare da Dodô. Tante situazioni sono state gestite male e hanno portato ad un disastro. Con Pioli sono stati 4 mesi buttati via, già da Cagliari la Fiorentina non sembrava una squadra. Se la Fiorentina mette in campo i suoi valori può uscire da questa situazione, ma adesso occorre aspettare e vedere. La stagione, purtroppo, è andata, solo la Conference League può salvarla”.