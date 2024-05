Si è chiusa oggi l'avventura della Fiorentina Under 15 in campionato, nonostante la vittoria per 2-0 all'andata degli ottavi di finale in casa del Verona. Un vantaggio importante sprecato nella gara di oggi al Viola Park, al termine di una gara molto accesa e iniziata subito male per il gol scaligero di Tanzilli. Raddoppio gialloblù sempre in apertura ma di secondo tempo con Bisoffi, poi il tris di Leone al 65', prima del gol di Faye per la Fiorentina: sull'1-3 tutto apparecchiato per i supplementari.

A dieci dal termine però rosso un po' eccessivo per il viola Melani e proprio all'80' (si giocano due tempi da 40 minuti) la rete dell'1-4 di Varali, che precede anche un accenno di rissa. La squadra di Pettinari viene così eliminata.