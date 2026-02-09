Rivoluzioni o decisioni prese d'impulso? Chi se le aspetta da Paratici resterà deluso. Full immersion al Viola Park

Chi si aspetta immediate rivoluzioni o chissà quale decisione presa d’impulso dal neo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è destinato a restarci male. E' quello che si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Pensiero per Vanoli e la squadra

Il suo primo pensiero sarà per la squadra e per Paolo Vanoli. L’ex uomo mercato di Juventus e Tottenham si è sempre comportato così e, visto il momento difficile, se possibile esaspererà la sua voglia di star a contatto con mister e giocatori. In sostanza, a meno di missioni all’estero, Paratici non si perderà un allenamento per nessun motivo al mondo.

Full immersion

La sua sarà una vera e propria full immersion al Viola Park, diviso (appunto) tra ufficio e campo. Pronto a dire a chiunque una parola di conforto ma anche, se necessario, a farsi sentire o ad alzare la voce.