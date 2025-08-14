Un ex Fiorentina è al passo d'addio col Como? La spiegazione di Fabregas

L'allenatore del tanto chiacchierato Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche di mercato in conferenza stampa (in vista della gara di Coppa Italia di sabato contro il Sudtirol), toccando anche il futuro dell'ex attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone:

Sull'ex viola

“Arriverà un altro portiere, questo lo posso assicurare. Per il difensore devo ancora parlare con la società, non sono preparato per dire sì o no. La squadra è molto giovane, con un coraggio molto grande. Non so se resterà Cutrone, il mercato è aperto per tutti”.

“Chi non vuole rimanere…”

"Strefezza non doveva partire e invece è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Comunque dobbiamo aspettare, mancano due settimane".