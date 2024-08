Pongracic salta il Venezia e si prende anche una multa. Curiosa ammonizione con diffida per il ds viola Pradè

È appena uscito il comunicato del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A, che ha visto la Fiorentina pareggiare 1-1 a Parma. Confermata la squalifica per il difensore croato della Fiorentina Marin Pongracic, espulso per doppio giallo, al quale è stata comminata anche una sanzione e che non ci sarà quindi per la prossima gara contro il Venezia. Anche il ds viola Pradè è però finito sul referto del G.S., ed ecco che sotto vi spieghiamo perchè.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 PONGRACIC Marin (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale.

Provvedimento anche per il ds viola Daniele Pradè

AMMONIZIONE CON DIFFIDA PRADE’ Daniele (Fiorentina): perché, senza esibire il pass di identificazione, si interfacciava con fare aggressivo nei confronti di addetto steward che intendeva impedirgli l’accesso al proprio spogliatoio; comportamento segnalato dal collaboratore della Procura federale.

Ma non ne escono indenni neanche le due tifoserie…

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.