Calamai: "Tenere in bilico Vanoli è un altro autogol. Paratici? E' una storia strana, non torna niente"

Il noto giornalista Luca Calamai ha commentato la tragedia sportiva che sta vivendo la Fiorentina nel suo consueto editoriale domenicale su TuttoMercatoWeb.

Vanoli in bilico

“Il caso Fiorentina è sempre più incredibile - scrive Calamai - La sconfitta di Parma è un pugno nello stomaco per le speranze di salvezza della squadra viola. Chi comanda deve decidere subito il futuro di Vanoli. Per il momento l'ex tecnico granata non ha dato la scossa sperata. Ma se l'idea è quella di cambiarlo va cambiato nelle prossime 48 ore. Lasciarlo in bilico sarebbe un altro autogol”.

L'arrivo di Paratici

Calamai poi si interroga, un po' come tutti i tifosi, su chi sia la figura che prende le decisioni all'interno della Fiorentina: "Ma chi decide se tenere o meno Vanoli? Paratici sembra aver raggiunto un accordo con la Fiorentina ma prima dei 5-6 gennaio non sarà disponibile. E già questa è una storia strana. Paratici dovrebbe già essere andato dai dirigenti del Tottenham per chiedere di essere lasciato libero subito. Non torna niente.

Nel frattempo terrei viva anche l'ipotesi di un ritorno di Pioli. E' sotto contratto ed è meglio dei nomi che circolano per il dopo Vanoli. E penso anche dello stesso Vanoli".