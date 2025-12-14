Impresa della Savino Del Bene Scandicci: arriva la vittoria al campionato mondiale per club. Battuta la corazzata Conegliano

In un periodo tutt'altro che straordinario per lo sport fiorentino (Fiorentina in primis), arriva una vittoria fantastica: è quella della Savino Del Bene Scandicci che vince il campionato mondiale per club di pallavolo femminile.

Nella finalissima giocata a San Paolo in Brasile, la squadra allenata da Marco Gaspari ha saputo superare la propria bestia nera, ovvero la Prosecco Doc Imoco Conegliano, compagine che ha vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo nel corso delle ultime stagioni.

3-1 il risultato finale per le scandiccesi, che hanno sofferto e vinto nella prima frazione di gioco, annullando quattro set point consecutivi alle avversarie (20-24), salvo poi chiudere 30-28. Sulle ali dell'entusiasmo si va poi sul 2-0 per la Savino grazie ad un netto 25-19.

Reazione seppur parziale, delle venete nel terzo set che le Pantere portano a casa vincendo 25-21. Ma nel quarto, condotto praticamente dall'inizio, Scandicci chiude tutti i giochi sul 25-23, soffrendo un po' solo nel finale.

Non c'è solo Ekaterina Antropova, opposto della Savino e della Nazionale, dietro questa vittoria. In Brasile brillano le stelle di Linda Nwakalor fortissima a muro, Maja Ognjenovic straordinaria in regia, ma anche Avery Skinner, Caterina Bosetti, Brenda Castillo e Camilla Weitzel.