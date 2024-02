Preoccupano le condizioni di Arthur in vista del Frosinone. Nico, invece, punta a tornare in campo dal primo minuto

La Fiorentina oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park in preparazione alla gara di domenica contro il Frosinone. Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Arthur, che era assente a Lecce a causa di un affaticamento ai flessori. Il centrocampista brasiliano non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo e le sue condizioni rimangono da monitorare in vista del prossimo match.

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Nico Gonzalez, ancora non al 100% dopo il brutto infortunio muscolare di metà dicembre. L'argentino punta a una maglia da titolare. Lo riporta Radio Bruno.