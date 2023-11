Jovanovic: "Quella di domani resta una delle gare più importanti della storia del Cukaricki. Non una bella esperienza prendere sei gol"

In vista della sfida di domani contro la Fiorentina, il calciatore del Cukaricki Vukasin Jovanovic ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Igor Matic. Ecco le parole del difensore: “Quella di domani rimane una delle gare più importanti della storia del club. Lo è stata anche quella di andata, dove abbiamo preso sei gol. Non una grande esperienza, però istruttiva, sicuramente abbiamo imparato molto. E già domani proveremo a fare meglio”.

Sul suo momento: “Sono dovuto star fuori per un po', ma finalmente posso tornare a dare il mio contributo. Sono molto contento”.