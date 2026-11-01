Zazzaroni e Caressa "gufano" la Fiorentina: un solo risultato a Reggio Emilia per i due

A Radio Deejay, su Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno dedicato il consueto spazio ai pronostici sulla Serie A, parlando anche di Sassuolo-Fiorentina.

Il pronostico

Per i due giornalisti non c'è alcun dubbio sulla sfida del Mapei Stadium, con entrambi i volti noti che hanno indicato al Fiorentina come vincitrice della sfida: per entrambi è due secco.

Incognita Mapei

Per la Fiorentina il Mapei Stadium è un incognita storica. L'ultima vittoria viola è del 2023 con i gol firmati da Cabral, Saponara e Nico González.