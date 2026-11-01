Fiorentina, quante concorrenti per Tiago Gabriel! Ma la richiesta del Lecce potrebbe far saltare il banco

Non c'è solo la Fiorentina su Tiago Gabriel, con il difensore classe 2004 del Lecce che, collezionando ottime prestazioni, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A e non solo.

Anche la Roma

Secondo quanto riportato dal sito CaughtOffside tra i profili finiti sul taccuino del direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ci sarebbe anche il giovane talento della Serie A. L'operazione, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice, con il Lecce, consapevole del valore del proprio giocatore, che avrebbe fissato una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Quante pretendenti! Ma il prezzo…

Oltre alla Roma e la Fiorentina, anche Milan, Crystal Palace e Bournemouth starebbero seguendo con interesse il giocatore portoghese, ma la richiesta economica rischia di far defilare diverse pretendenti.