Cobolli: "Una vittoria che dedico a Bove, sperando che possa tornare a giocare presto"

Il tennista azzurro Flavio Cobolli trionfa in Coppa Davis contro il belga Zizou Bergs e l'Italia va in finale: la sua vittoria si aggiunge a quella del tifoso viola Matteo Berrettini per il 2-0 finale.

Una vittoria strepitosa

Una vittoria clamorosa quella di Cobolli, che alla fine si strappa la maglia per la gioia mostrando il giglio tatuato sulla schiena, con Bergs che invece finisce in lacrime dopo i sette match point sprecati.

La dedica di Cobolli

E a fine gara Cobolli ha dichiarato: "Dedico la vittoria a mio fratello che sto continuando a piangere e a un mio grande amico (l'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, ndr) che spero possa tornare a giocare presto"