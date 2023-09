Meno muscoli più qualità: La Fiorentina ha il suo nuovo numero 8

Meno muscoli, ma tanta qualità in più. Nel cambio tra Amrabat e Maxime Lopez la Fiorentina perde sicuramente in fisicità ma offre a Italiano un altro regista dal pensiero fino e col piede educato da alternare ad Arthur. Un calciatore che non spicca per chili e centimetri ma che in mezzo al campo sa farsi rispettare. Merito di un carattere a dir poco deciso, tipico dei marsigliesi.

Come riportato dai canali ufficiali della Fiorentina, Maxime Lopez vestierà la maglia numero 8 lasciata libera da Luka Jovic.