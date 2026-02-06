La Nazione: Il Paracarrarmato

Sul QS de La Nazione si legge dell'arrivo di Paratici e delle condizioni della squadra viola in vista del match contro il Torino.

In prima pagina

In prima pagina sul QS si legge della presentazione di Paratici: “Identità e salvezza, il Paracarrarmato”.

Pagina 2 e 3

A pagina 2: “Salvezza, orgoglio e ambizioni. La scossa di Paratici, Firenze si riaccende. ”Vanoli? Il Re Leone". E a pagina 3: “Da Pirlo a CR7 e Tevez. Prese Pogba a zero e lo rivendette a 105” e “Kean titolare. Brescianini e Rugani fuori dalla lista UEFA”.