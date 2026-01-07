Difficile il ritorno di Nzola allo Spezia: un ingaggio troppo pesante per la cadetteria, l'angolano resta a Firenze in attesa di sistemazione

La notizia lampo di ieri sera, che ha visto la rottura totale tra Nzola e il Pisa anche (e soprattutto) a seguito delle parole di Gilardino, prende nuove pieghe: gli ultimi dettagli li fornisce Cittadellaspezia.com.

L'interesse spezzino

Infatti, l'angolano tornerà a Firenze dove, chiaramente, sarà considerato fuori progetto e solo di passaggio, alla ricerca della sua nuova destinazione. I primi indizi portavano a un forte interessamento dello Spezia, club nel quale Nzola è sbocciato calcisticamente: tuttavia, c'è un nodo non indifferente da risolvere, che rende molto complicata la trattativa.

Cifre non abbordabili

Nzola percepisce 1.8mln netti a stagione, che la Fiorentina divideva col Pisa pagando 800mila euro e lasciando ai nerazzurri il pagamento da un milione. La stessa parcella a sei zeri, però, lo Spezia non se la può permettere: al momento, quindi, è rimandata la partenza di Nzola finché non spunterà una pretendente disposta a pagarne lo stipendio.