VIDEO - Finalmente l'ex viola Cabral impatta anche al Benfica! E il suo primo gol in Champions League è un capolavoro

L'attaccante ex Fiorentina Arthur Cabral, dopo un inizio di stagione complicatissimo con il suo Benfica, si fa finalmente notare anche in Portogallo. Dopo il recente brutto episodio del dito medio rivolto a un tifoso, per il quale poi il brasiliano si è scusato, il numero 9 dei lusitani risponde nel modo migliore.

Il Benfica, a Salisburgo, aveva bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per ottenere quantomeno il terzo posto e la possibilità di giocare l'Europa League. Cabral entra al minuto 91 e, al primo pallone toccato, segna la sua prima rete in Champions, il decisivo 1-3. Ed è davvero un capolavoro, di tacco!

Ecco il video del gol: