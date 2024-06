Capitolo prestiti: i 'big', gli incerti e i sicuri... di ripartire. Il punto in casa Fiorentina

Amrabat, Sabiri, Brekalo, Bianco, Distefano, Amatucci, Lucchesi, N.Pierozzi, Dalle Mura, Favasuli, Ferrarini, E.Pierozzi, Krastev, Fiorini, Agostinelli, Toci, Dutu, Egharevba e Prati. E' questa la lunghissima lista dei 19 giocatori che rientreranno alla base dopo il prestito dalla Fiorentina.

I “big” di rientro

Di questi, pochissimi sono destinati a rimanere agli ordini di mister Palladino. Amrabat ha tanto mercato e poca voglia di rimanere a Firenze, Sabiri il contrario, ma è difficile che venga confermato… Brekalo lo stesso, mentre discorsi diversi per i giovani spumeggianti Bianco e Distefano, così come Amatucci.

Gli incerti

Anche il centrale Lucchesi potrebbe essere tenuto in prova, almeno per il ritiro estivo; mentre Niccolò Pierozzi troverebbe poco spazio con Dodo e Kayode. Dalle Mura e Favasuli sono pronti per altre esperienze in cadetteria, mentre Ferrarini potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

I partenti

L'altro Pierozzi, Edoardo, ripartirà per un altro prestito, così come Krastev. Fiorini e Agostinelli non dovrebbero prendere parte nemmeno al raduno di Bagno a Ripoli, così come Egharevba e Prati. Qualche chance in più di vederli al Viola Pak invece per Toci e Dutu, il primo attaccante, il secondo difensore.