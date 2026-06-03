Tra gli obiettivi di Paratici ci sarà anche quello di alleggerire il monte ingaggi. Nella rosa della Fiorentina ci sono diversi calciatori che percepiscono uno stipendio importante, e il lavoro del direttore sportivo sarà anche capire a quali di loro si potrà rinunciare per risparmiare qualche milione.

Gosens in uscita?

Tra questi indubbiamente c'è Robin Gosens che, peraltro, nell'ultima stagione ha avuto diversi problemi fisici e ha dato un contributo molto limitato, specialmente in confronto alla gestione Palladino durante la quale era stato uno dei trascinatori della squadra. L'occasione per la Fiorentina potrebbe arrivare dall'interesse del Napoli, che sta cecando un nuovo esterno sinistro. La Fiorentina sarebbe disposta a cedere Gosens e la trattativa, per quanto i viola non vogliano regalarlo, sarebbe tutt'altro che complicata.