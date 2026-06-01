Gosens e un futuro in bilico: il terzo stipendio più alto della rosa non sarà esente da valutazioni di mercato

Un'altra delicata situazione in stand-by che andrà risolta in questa finestra di mercato è legata a Robin Gosens, terzino della Fiorentina.

Anno tragico

Se è vero che Parisi ne avrà almeno fino a fine anno per recuperare dalla rottura del crociato, è altrettanto vero che il rendimento di Gosens - non diversamente da quello dell'intera squadra - è calato drasticamente, sia sul piano atletico che quello di ‘leadership’ all'interno dello spogliatoio. Per il terzo stipendio più alto della rosa, serve qualcosa in più: anche per questo la Fiorentina non esclude la cessione del tedesco, che compirà 32 anni a breve.

La volontà del tedesco

Dal canto suo, però, Gosens vorrebbe rimanere a Firenze: una decisione sul suo futuro sembra quindi inserirsi fra le assolute priorità di questa incombente sessione di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.