Gosens: "Ho il mio grande sogno per il futuro e se lo realizzassi con la nazionale tedesca..."

Nel corso di questa estate, Robin Gosens vivrà un'esperienza per lui inedita di commentatore ai Mondiali nord americani. Per la prossima stagione invece ha già fatto sapere che gli piacerebbe rimanere a Firenze con la Fiorentina. E poi? Guardando oltre ancora l'ex Atalanta e Inter sembra avere già delle idee per il post carriera calciatore.

Grande sogno

“È sicuramente un mio grande sogno: unire questi due mondi, quello della psicologia e il calcio" ha dichiarato il 31enne al quotidiano Abendzeitung.

Preparazione e esperienza

E poi: “Possiedo la preparazione teorica e l'esperienza pratica acquisita nel calcio professionistico. Riesco a immedesimarmi in molte situazioni. Per questo mi piacerebbe molto allenare degli atleti dopo la mia carriera”.

E perché no, proprio con la nazionale tedesca: “Sarebbe ovviamente molto bello, perché ho un forte legame con questa federazione. Ma in sostanza, sto valutando diverse possibilità” conclude il giocatore viola.