Gosens si trova un nuovo lavoro per l'estate: "Sono incredibilmente entusiasta"

L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, andrà ai Mondiali di Canada, Usa e Messico. Non lo farà però da calciatore ma in una veste totalmente nuova per luri.

Sarà uno dei commentatori della rete televisiva, ARD, che garantirà la copertura dell'evento in Germania.

“Avevo un altro sogno ma…”

Gosens ha detto in proposito: “Naturalmente, il mio sogno più grande era giocare per la Germania ai Mondiali negli Stati Uniti. Ora, poter lavorare come commentatore per ARD è il modo migliore per continuare a seguire il torneo”.

“Sono incredibilmente entusiasta”

E anche: “Sono incredibilmente entusiasta di poter vedere le partite e fare telecronache con Lea Wagner e Malte Völz. Credo che la Germania possa essere capace di tutto. Sono un grande tifoso di questa squadra e credo sinceramente che possa vincere il Mondiale”.