L’insinuazione di Budel a Gosens: “Non ti ha dato fastidio la contestazione? Vi siete salvati ma la piazza non apprezza"

Un piccolo confronto televisivo tra Robin Gosens e Alessandro Budel, ex calciatore e commentatore per Dazn, ha portato al centro dell'attenzione il tema della contestazione. Con l'ex centrocampista che ha chiesto al tedesco se la prosecuzione dei toni duri usati dal tifo viola non fosse ritenuto eccessivo dalla squadra:

“Non ti ha dato fastidio la contestazione, la piazza non apprezza che vi siate tolti da una situazione complicata. Ti aspettavi un atteggiamento diverso dalla tifoseria?”. Una considerazione poi allargata al fatto che sì, la Fiorentina era ampiamente sotto rendimento ma che poi, tutto sommato, si sia tirata fuori dai guai. Un fastidio esagerato insomma, secondo Budel. A cui Gosens ha replicato molto diplomaticamente che “le parole dei tifosi vanno accettate”.