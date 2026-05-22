Le parole di Robin Gosens a Dazn vanno prima sulla sua ex squadra e poi sulla stagione della Fiorentina:

"Anche mister Palladino gioca un calcio molto diretto e aggressivo, non è cambiata molto. Per me è sempre un’emozione forte, l’Atalanta è la squadra che ha fatto partire la mia carriera, ho vissuto momenti bellissimi e per me è una partita speciale. E’ stata una bella conclusione di una stagione abbastanza complicata.

La contestazione? I tifosi sono il cuore della squadra, della piazza, quello che dicono loro va accettato. Noi abbiamo fatto un lavoro complicato, non era così scontato, mi ricordo le riunioni in ritiro a dicembre e a gennaio, erano momenti bui e difficili, con tante parolacce. Da lì in poi è cambiato qualcosa e siamo stati bravi a mettere da parte l’ego. Se inizi con grandi aspettative crei anche lo spazio per la delusione e di conseguenza per la rabbia e la frustrazione. Ci siamo ricompattati e abbiamo fatto le cose che servivano per raggiungere l’obiettivo minimo. Abbiamo fatto un percorso non scontato e abbiamo raggiunto almeno questo obiettivo con qualche giornata d’anticipo".