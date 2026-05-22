Vanoli: "Ho i tifosi nel cuore e li ringrazio ma vorrei una spezzare una lancia per i miei: percorso importante da quando sono arrivato"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha commentato così la chiusura della stagione viola a Dazn:

"Ho nel cuore i tifosi e li ringrazio, è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto hanno sofferto per questa situazione e questo è il frutto del lavoro ma vorrei spezzare una lancia per i ragazzi: abbiamo accettato le critiche, potevamo fare meglio ma questa squadra da quando sono arrivato io ha sempre cercato di dare il massimo e nella seconda parte l’abbiamo visto. Con la salvezza e una grande prestazione a Torino, oltre a oggi dove volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico.

E’ stata una salvezza in cui nessuno era mai riuscito, abbiamo cambiato un aspetto statistico.

La società ha capito il mio lavoro? Sarebbe una grossa delusione se venissi confermato per riconoscenza ma solo per come mi hanno visto lavorare. I numeri dimostrano quello che ho fatto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante. Poi gli allenatori quando subentrano devono capire qual è l’obiettivo della stagione, con una squadra che non ho costruito io, sono stati bravi i giocatori ad adattarsi e uno di questi è stato Gud. Quest’anno da quando sono entrato abbiamo fatto un percorso veramente importante".