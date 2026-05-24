Sembrava addio certo per Gosens, ma adesso le cose possono cambiare per due motivi precisi
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i profili in bilico per la prossima stagione c'è anche quello di Robin Gosens. Il terzino tedesco della Fiorentina fino a qualche settimana fa sembrava essere destinato a lasciare Firenze al termine della stagione, ma adesso potrebbe non essere così.
Le parole di Gosens
Riflessioni in corso in casa viola, con Gosens che dopo la gara contro l'Atalanta ha ribadito la sua volontà di rimanere a Firenze ancora, sentendo di poter dare ancora qualcosa alla maglia viola (LEGGI QUI).
Un infortunio che potrebbe fare la differenza
Oltre alle sue parole e alla volontà del giocatore, però, c'è anche il grave infortunio di Parisi, che terrà il numero 65 viola fuori dal campo almeno fino a ottobre. E così Gosens potrebbe proseguire la sua carriera in viola. Lo scrive La Nazione.
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