Francesco Graziani, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina, in vista del rientro in campionato:

"Mi piacerebbe vedere Italiano che cambia modulo. Beltran e Nzola potrebbero formare una coppia di grande livello. Gli integralisti non mi piacciono, alcuni con certi moduli ci muoiono prima di cambiare, Sarri in questo senso non mi piace. Capello, Lippi e Ancelotti hanno sempre saputo variare nel corso della loro carriera".

Poi sul problema di giornata in casa viola: "Mina? Chiamerei in Prima Squadra un difensore della Primavera. Non punterei sugli svincolati. Abbiamo anche Ranieri e Quarta, oltre a Milenkovic, non siamo ancora in emergenza. Italiano dovrà valutare se Comuzzo è pronto".