Mandragora: "Persona genuina, leale, con un'umiltà disarmante: un Presidente ricco di valori, grazie di tutto"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Alla Fiorentina dal 2022, Mandragora conosceva molto bene Commisso: il centrocampista ha speso parole sentite nel ricordo del Presidente viola, postando sui propri canali social.
La dedica
Questo il ricordo di Mandragora, che allega poi una didascalia che legge: “Persona genuina, leale e ricca di valori con un’umiltà nei rapporti disarmante! Grazie di tutto Presidente! Riposa in pace. Sentite condoglianze a sua moglie Catherine e tutta la famiglia Commisso!”
